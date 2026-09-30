США положили конец "Непоколебимой решимости" в Ираке

США и союзники официально завершили операцию "Непоколебимая решимость" в Ираке.

Она была направлена на борьбу против террористической группировки "Исламское государство"*.

"Вывод сил и техники коалиции с авиабазы в Эрбиле знаменует успешное завершение военной миссии по разгрому "Исламского государства"*, - заявил помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл.

В Пентагоне заявили, что сейчас Ирак и Иракский Курдистан способы самостоятельно обеспечивать внутреннюю безопасность. Завершение операции не означает прекращение военного сотрудничества, Вашингтон продолжит оказывать необходимую поддержку.

Пять лет назад США поспешно вывели свои войска из Афганистана. Почти 20-летняя авантюра Пентагона закончилась крахом режима проамериканского президента Ашрафа Гани и победой войск "Талибана", которые взяли Кабул без боя.

*организация запрещена в России