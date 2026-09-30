Звезда сериала "Папины дочки" Полина Денисова вышла замуж

22-летняя актриса Полина Денисова вышла замуж. Ее избранником стал коллега, актер Антон Рогачев.

Радостной новостью Полина Денисова поделилась на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Она опубликовала несколько кадров, на которых запечатлена с новоиспеченным супругом.

Влюбленные оформили отношения в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Для самого главного дня в своей жизни Полина Денисова выбрала белый костюм с юбкой-карандаш. Образ дополнила шляпка с вуалью.

"Букет я, конечно, забыла дома, потому что я по базе опоздавшая невеста. Зато кухонный нож взяли: в такси прокалывали дырку под пуговицу и смотрели видео, как быстро завязать галстук. Фамилия мужа, как выяснилось, для меня важнее визы в США. Две недели обещали дождь и +10. Было солнце и +16. Бог наш лучший подрядчик. Когда мы зашли, на ЗАГС сел белый голубь. А когда Антон выносил меня на руках — вспорхнул и улетел. Святой Дух рядом. И я теперь Рогачева", - рассказала счастливая актриса.

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Сообщается, что влюбленные решили не устраивать грандиозное торжество. Полина и Антон пригласили родных и друзей в ресторан в Хамовниках. В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях, а также выразили добрые пожелания новобрачным.

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