Если отношения России и Европы перерастут в вооруженное противостояние, такой конфликт вряд ли продлится долго. Такое мнение высказал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Как написал политик в социальной сети Х, "если бы началась война, она была бы очень интенсивной и короткой — всего лишь несколько часов, и большинство европейских городов оказались бы разрушены".

Многие европейские лидеры не осознают реальность и опасность войны, зато Россия демонстрирует сдержанность, несмотря на пересечение недружественными западными государствами целого ряда "красных линий", подчеркнул Мема.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что заявления из Европы о якобы существующей "российской угрозе" и необходимости готовиться отражать атаку нашей страны — это провокации и целенаправленное раздувание ситуации. Российский лидер охарактеризовал ситуацию фразой: "Цирк уехал — клоуны остались".

В британском Министерстве обороны между тем пришли к выводу, что Россия не вынашивает планов нападения на какую-либо страну НАТО. Источник в военном ведомстве королевства подтвердил, что нет реальных доказательств того, что российский лидер Владимир Путин стремится к конфронтации с Североатлантическим альянсом.