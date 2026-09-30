В России появится удостоверение учителя

У российских учителей появится удостоверение.

Уже подготовлены три проекта федеральных законов и проект постановления правительства по этому вопросу, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Вместе с педагогами мы сформируем положение о статусе учителя и вынесем его на публичное обсуждение. Такого положения еще не было", - добавил министр.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии. Единый образец удостоверения и порядок его выдачи будет утвержден до 20 января 2027 года.