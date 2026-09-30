Старенькую маму под руки привели на похороны Сергея Соседова: фото, на которое больно смотреть

Сергей Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри, куда приехал, чтобы возглавить жюри конкурса красоты. Близким журналиста понадобилось несколько дней, чтобы оформить все документы для транспортировки тела. Поздно вечером 28 сентября Сергея привезли домой.

Сегодня, 30 сентября, с музыкальным критиком прощаются на Троекуровском кладбище. Черный гроб установили в центре траурного зала, вокруг — белоснежные розы. Рядом сидят самые близкие люди Сергея, и, конечно, его мама.

Антонину Петровну на Троекуровское привели под руки. 90-летняя женщина почернела и сгорбилась от горя. Многие поклонники журналиста помнят Антонину Петровну как улыбчивую пенсионерку с озорным огоньком в глазах, в день похорон сына этот огонек пропал.

На маму Сергея Соседова больно смотреть. Сын всю свою жизнь прожил с ней, а в злополучную поездку Антонина Петровна просила его не ехать, материнское сердце чувствовало неладное. В тяжелый день Соседову поддерживают старший сын и внуки.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Отметим, что после церемонии прощания гроб с телом музыкального критика увезут в Подмосковье. Похоронят Сергея на Перепечинском кладбище рядом с отцом.