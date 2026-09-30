Красивый гроб, белоснежные розы: началось прощание с Сергеем Соседовым

Сегодня, 30 сентября, в Москве началось прощание с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Траурная церемония проходит в Большом зале Троекуровского кладбища.

Проводить журналиста в последний путь пришли его близкие, друзья, 90-летняя мама Антонина Петровна и старший брат Владимир.

Среди первых на прощании появились Эдгар Запашный, Лера Кудрявцева, Александр Песков и другие представители отечественного шоу-бизнеса. Певец Алексей Глызин признался, что не сразу поверил в новость о смерти критика и был шокирован его уходом, сообщает Super.

В Большом зале Троекуровского кладбища установили красивый гроб с телом Сергея Соседова. Вокруг расставили букеты белоснежных роз. В первом ряду, совсем рядом, оказались самые близкие люди: безутешная мать и скорбящий брат знаменитого журналиста.

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Напомним, Сергей Соседов скончался 23 сентября. Ему было 58 лет. Музыкальный критик умер в Якутии, куда приехал по работе. Поначалу говорилось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, однако позже появились ужасающие подробности.

Чтобы установить причину смерти, было проведено вскрытие. Патологоанатомы объявили, что Соседов при падении с лестницы ударился затылком, получил перелом основания черепа, который привел к кровоизлиянию и отеку головного мозга.

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