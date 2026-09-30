Как посеять томаты под зиму и весной не возиться с рассадой



Многие привыкли в середине марта начинать подготовку к дачному сезону с посадки семян на рассаду. Но, оказывается, некоторые огородные культуры, например, томаты, можно сеять в зиму. И октябрь-ноябрь для этого — самое подходящее время.

Куда сеять — в теплицу или открытый грунт

Если у вас на даче есть неотапливаемая теплица, можно смело использовать её для эксперимента. В противном случае делайте грядки сразу в открытом грунте. Разница лишь в том, что на период сильных заморозков, уличные посадки придётся дополнительно утеплить.

Как правильно выбрать срок посева

Сеять томаты нужно в хорошо промёрзшую землю. Кроме того, заранее изучите прогноз погоды — в ближайшее время температура в регионе не должна подниматься выше +5 градусов. Если будет оттепель, семена набухнут и начнут прорастать раньше времени.

Что можно сеять и какие сорта выбрать

Во-первых, используйте семена, которых у вас много или те, что не жалко. Ведь при подзимнем посеве есть риск получить всего 30% или 50% всходов. Поэтому остановитесь на недорогих вариантах. Либо берите семенной материал из собственноручно выращенных плодов.

Можно упростить задачу. Сажайте в землю домашние помидоры целиком. К сожалению, заменить их магазинными не получится. В последних часто бывают невызревшие семена или эти помидоры — сортовые гибриды первого поколения. После посадки никто не даст гарантию, что у вас вырастут томаты именно материнского сорта.

Во-вторых, помните, что у подзимних помидоров есть одна важная особенность: из-за недостатка света, они поспеют на две недели позже обычных, рассадных томатов. Так что если у вас короткий сезон, то выбирайте раннеспелые или ультраранние детерминантные сорта.

Как сеять томаты под зиму: технология

Сначала подготовьте почву: перекопайте её, измельчите крупные камни и выровняйте поверхность. После этого можно приступать к посеву. Дополнительно вносить удобрения или поливать землю не нужно.

Технология зависит от того, какой семенной материал вы используете. Если решили закопать плоды целиком, то делайте лунки глубиной 10-15 сантиметров, в зависимости от размеров помидоров. Чем они больше, тем глубже посев.

Следующий способ — сеять сразу по схеме. Выкопайте лунку на 23 см в глубину, хорошенько утрамбуйте дно, чтобы семена не углубились весной. Затем отступите 45 см и копайте следующее углубление. В каждое из них бросайте по 3-4 штуки сухих семян.

Если вы сеяли помидоры в теплице, то теперь можете забыть о них до середины марта. В начале весны придётся занести в укрытие снег и разложить его на грядки, а при угрозе сильных заморозков, дополнительно утеплить место посадки укрывным материалом. Если зима была бесснежная, ближе к концу марта полейте место посева водой комнатной температуры и накройте плёнкой.

При посеве в открытый грунт грядку нужно утеплить. Выложите сверху на землю толстый слой опавших листьев, перепревшего компоста, сидератов или других растительных остатков. Чтобы его не разнесло ветром, можно накрыть посевы сетчатыми ящиками или деревянными досками. Весной все укрытия нужно убрать.

Плюсы подзимнего посева томатов

Такие растения вырастут крепкими и коренастыми, с мощной корневой системой. Плюс, в отличие от обычной рассады, они будут более устойчивые к заболеваниям. Также не пугайтесь, если листья или стебли у подзимних томатов будут фиолетового оттенка. Это вариант нормы.