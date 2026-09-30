Второй пилот пытался разбить самолет: что известно об инциденте на борту FlyDubai

Утром пассажирский самолёт компании Flydubai подал сигнал о возможном захвате воздушного судна. На борту находились более 180 человек.

Рейс направлялся из Дубая в Тель-Авив. Как сообщили израильские СМИ, в кабине экипажа произошла драка. По предварительной информации, один из пилотов пытался покончить с собой, и хотел разбить самолёт. Второй пилот помешал и получил ножевое ранение.

Пассажиры ворвались в кабину и помогли обезвредить нападавшего и оказали помощь. Сажать самолёт тоже пришлось пассажирам, среди них были два опытных пилота, летевшие в командировку.

Ранее в израильских СМИ появилась информация, что пилоты имеют российское и украинское гражданства, однако после предварительного расследования эта версия не подтвердилась. По последней информации, капитан воздушного судна является гражданином ОАЭ, а второй, который устроил драку, — гражданином Омана.