Российская армия в ходе специальной военной операции освободила еще три населенных пункта. Об этом рассказали в среду, 30 сентября, в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство в своем "Макс"-канале, подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения освобожден населенный пункт Шабельное.

Подразделениями группировки войск "Север" освобожден населенный пункт Толстодубово в Сумской области.

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Егоровка Запорожской области.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что продвижение российских войск в зоне СВО очевидно. Как отмечал политик, "специалисты прекрасно понимают, что эта динамика значит, какие она имеет последствия в конечном итоге для киевского режима".

Глава российской дипломатии Сергей Лавров рассказал, что Соединенные Штаты поддерживают важность признания реалий на земле при обсуждении путей урегулирования конфликта на Украине.