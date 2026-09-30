Учетную запись на "Госуслугах" разрешили подтверждать в салонах связи

Подтвердить учетную запись на портале "Госуслуги" теперь можно будет в салонах операторов связи. Соответствующее постановление правительства подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Как уточняет пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, указанные изменения расширят возможности для пользователей, особенно в населенных пунктах, где рядом нет многофункциональных центров (МФЦ) или банков, предоставляющих услугу по подтверждению учетной записи.

Ведомство напомнило: учетная запись на портале "Госуслуги" может быть упрощенной, стандартной или подтвержденной. В первом случае пользователь может получать справочную информацию, второй вариант открывает доступ к простым сервисам после указания и проверки персональных данных. Подтвержденная учетная запись обеспечивает всю полноту доступа к государственным услугам в цифровом формате.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что цифровизация помогает России в разных отраслях. Сохранение суверенитета в высоких технологиях крайне важно, а Россия – одна из трех стран мира, которые имеют шансы создать свой суверенный искусственный интеллект.

Между тем Москва сохранила лидерство во втором индексе цифровой экосистемы регионов России, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций. Эксперты связывают эту динамику с целенаправленной работой властей на местах по наращиванию базовой инфраструктуры и активным внедрением столичных технологических решений.