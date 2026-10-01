91 день до Нового года: сколько денег нужно на праздник

Сегодня четверг, 1 октября, а это значит, что до нового года остался 91 день.

Чтобы новогодние траты не ударили по карману, нужно заранее просчитать, сколько денег нужно на стол, подарки и досуг. Из расчета семейного Нового года, россияне готовы потратить на праздник порядка 70 тысяч рублей. Что входит в эту сумму:

- Новогодний стол – около 15 тысяч рублей. Среднестатистический ужин включает в себя мясо, гарнир, два салата, несколько видов закусок, игристое вино, фрукты и десерт.

- Новогодние подарки – от 25 тысяч рублей. Самым желанным подарком на Новый год, по данным опроса, являются деньги. Следом идут электроника, украшения и косметика.

- Новогодняя атмосфера. Чтобы создать новогодний уют с нуля, потребуется порядка 5 тысяч рублей на небольшую елку, гирлянды, игрушки и текстиль.

- Новогодние развлечения – порядка 25 тысяч рублей. Это зимние забавы во время длинных выходных, елки для детей, походы в кино, театры и рестораны.