Пассажиры рейса Дубай - Тель-Авив пели песни после чудесного приземления

Драматичные события, грозившие обернуться авиакатастрофой, развернулись этим утром в небе над Саудовской Аравией. На ленты информагентств одно за другим посыпались сообщения о возможном захвате самолета, который следовал из Дубая в Тель-Авив. Лайнер резко потерял высоту. Как оказалось, между пилотами вспыхнул конфликт с поножовщиной. Управлять машиной ни один из них дальше не мог. Посадить борт удалось только благодаря удивительному стечению обстоятельств.

Борт авиакомпании "ФлайДубай" подал сигнал о чрезвычайной ситуации, когда находился на границы Саудовской Аравии и Иордании. Выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. На борту 174 пассажира из которых 27 детей. В основном, израильтяне, которые возвращались домой из отпуска. Позже пришло новое сообщение - самолёт захвачен.

Сначала сообщалось, что второй пилот, украинец, напал на командира корабля - русского. Позже пришло уточнение. Оба пилота - арабского происхождения. Командир родом из Омана, второй пилот - из Арабских Эмиратов. Во время драки самолёт начал резко терять высоту. Снизился с девяти тысяч метров до четырёх с половиной на скорости 930 километров в час. На этих видеокадрах слышны нарастающий гул турбин и паника у пассажиров.

В ходе драки в кабине пилотов несколько пассажиров также получили ранения. Им оказали помощь прямо на борту лайнера. Командиру корабля перевязали раны. Сделали обезболивающие уколы. Надели кислородную маску. Всячески пытались стабилизировать состояние.

Рядом лежит нападавший второй пилот. В ходе захвата он также получил ранения, и пассажиры оказывают ему первую помощь. По поступающей информации, командир от полученных ножевых ранений скончался. По счастливой случайности на борту лайнера находились два пилота гражданских авиалиний, которые также возвращались из отпуска. Они взяли управления самолётом на себя и смогли посадить его на аэродроме двойного назначения в городе Табук в Саудовской Аравии. После приземления, когда пассажиры поняли, что всё позади, запели израильские песни.

Власти Израиля заявили, что инцидент в воздухе - это попытка террористического акта в стиле 11 сентября, которую удалось предотвратить. В 2015 году произошла авиакатастрофа в Прованских Альпах. Тогда второй пилот Андреас Лубиц умышленно перевёл самолёт в режим снижения и направил его в гору. После той аварии появилось правило, что пилоты в случае попытки захвата должны заблокировать дверь в кабину, а во время штатного полёта просто держать её закрытой. Бортпроводники могут зайти, введя специальный код. Судя по всему, благодаря этому пассажирам рейса "ФлайДубай" и удалось обезвредить террориста.