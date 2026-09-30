Знаменитые сфинксы вернулись после реставрации на Египетский мост Петербурга

Знаменитые сфинксы вернулись на Египетский мост Санкт-Петербурга после реставрации. К 200-летию переправы скульптуры вновь поражают своим величием. Мастера не только устранили дефекты, восстановили позолоту, но и применили новую технология для защиты фигур от капризной погоды.

Четыре сфинкса снова на Египетском мосту. После года реставрации их возвращают туда, где они появились вместе с переправой ровно два века назад — в 1826-м. За это время скульптуры стали свидетелями разных страниц петербургской истории. Но особенно тяжёлым для них оказался период Великой Отечественной.

"Скульптуры не укрывались во время войны, они стояли на мосту, и одна из скульптур была довольно сильно повреждена. Там практически были полностью отбиты лапы у сфинксов, и уже во время послевоенной реставрации их пришлось скреплять изнутри", - рассказала Наталья Яблонская, заместитель директора по науке Государственного музея городской скульптуры.

Другого сфинкса уже в советские годы сбила машина. Он упал в Фонтанку, и доставать его пришлось водолазам. Чугун не выдержал удара — скульптура раскололась. Последняя реставрация началась с полной расчистки. С поверхности сняли предыдущие покрытия — и только тогда стали видны дефекты самого литья.

"Самое сложное было — это установить поле расчистки: были большие раковины, то есть литейные раковины. Вот это было самое сложное, очень долго", - отметил Сергей Кончаков, производитель работ.

Повреждения устранили, а затем подготовили поверхность к нанесению нового покрытия. Впервые для сфинксов применили холодное газодинамическое напыление цинком.

"Был выбран именно цинк, который по своим физическим, химическим свойствам хорошо будет взаимодействовать с чугуном и обеспечит вот ту гладкую, идеальную поверхность, защиту от возможного дальнейшего воздействия среды и позволит дать хорошее сцепление с краской", - отметила Онарина Бабина, главный хранитель Государственного музея городской скульптуры.

После — антикоррозийные составы, несколько слоёв лака и, наконец, финальный штрих. Здесь золото — не просто украшение. Оно становится последним слоем защиты чугуна от петербургской погоды. Достаточно повредить покрытие — и влага получает доступ к металлу. Поэтому реставраторы говорят: самый простой способ сохранить сфинксов — не прикасаться к ним.

Впрочем, для Петербурга эти четыре фигуры гораздо больше, чем просто элементы архитектуры. Их отсутствие сразу заметили те, кто привык видеть их здесь каждый день.

Иногда, чтобы почувствовать ценность привычного пейзажа, достаточно ненадолго его лишиться.