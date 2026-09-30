В Москве стартовал Всероссийский форум классных руководителей в преддверии Дня учителя, который отмечают 5 октября. В национальном центре "Россия" собрались более 700 педагогов из всех регионов, а также их зарубежные коллеги.

Кроме того, впервые пройдёт форум директоров школ. К участникам обратился Владимир Путин, отметив их огромную роль в учебном и воспитательном процессе.

Программа масштабного мероприятия насыщенная. В качестве спикеров выступят профильные эксперты, представители власти и общественные деятели. Среди ключевых тем - роль искусственного интеллекта в образовании, а также патриотическое воспитание - особенно в новых регионах.

"В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях сегодня борьба за умы подрастающего поколения идёт самая сложная, самая тяжёлая, то есть, там нужно перестраиваться на марше, что называется, пробовать перезагрузить систему ценностей, которая у ребят сложилась, которые вдруг оказались в нашей стране в 2022 году", - рассказал Сергей Новиков, начальник управления президента РФ по общественным проектам.