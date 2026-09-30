Собянин: Производство медицинских текстильных сосудов запустили в Москве

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс сообщил о запуске в столице производства медицинских текстильных сосудов для пациентов всей страны.

Биополимерные сосудистые протезы представляют собой переплетение из особых нитей. В результате стенка будущего импланта одновременно тонкая, гибкая и минимально растяжимая. Протез может функционировать в теле человека на протяжении всей жизни. И существенно ее продлить.

Такие изделия широко востребованы в здравоохранении, особенно в кардиохирургии. Ежегодно в России проводится 30 тысяч операций с применением зарубежных аналогов. Столичное производство позволит полностью обеспечить потребность российских клиник в этих протезах. И наладить экспорт продукции.