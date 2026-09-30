Строители продолжают благоустройство музея-заповедника "Коломенское"

Строители приступили к третьему этапу работ по благоустройству музея-заповедника "Коломенское". Здесь не только создают новые пространства для отдыха, но и восстанавливают уже существующие объекты. Например, недавно модернизировали Соколиный двор - место, посвящённое традициям царской охоты.

Ради этой детской площадки родители готовы ехать через весь город. И даже в пасмурную погоду на "Кроличьей поляне" оживленно. Большая песочница под навесом в виде морковки, тоннели, качели, батуты - детей отсюда просто не вытащить.

Площадка большая - более четырех тысяч квадратных метров. Пространство разделили на пять игровых зон, где будет интересно и малышу, и подростку.

"Помимо стандартного всем известного игрового оборудования, мы совместно с концептуалистами решили здесь устроить еще и арт-объект, такие как капуста, морковки, и при этом к этим арт-объектам ведут некие лабиринты, которые созданы из растительности, чтобы детки могли не просто подойти, но и интегрировать в какую-нибудь игру", - рассказал Алексей Пашков, начальник управления осуществления закупок Департамента капитального ремонта.

И это лишь одна новая точка притяжения в Коломенском. На Вознесенской площади отремонтировали плиточное мощение, сделали новое ограждение смотровой площадки, установили фонари и лавочки в историческом стиле.

"Уже задан был своего рода дизайн-код, потому что здесь можно видеть такую огромную доминанту, это церковь Вознесения Господня - сделана в таком белом кирпиче, поэтому мы естественно увязывали малые архитектурные формы, новый дизайн-код в таких белых пастельных оттенках, чтобы именно вписаться в существующий ландшафт, существующий контекст, что для нас было очень важно", - рассказала Алина Ясинская, арт-директор компании проектировщика.

Особое внимание уделили знаменитым яблоневым садам "Коломенского". Теперь Вознесенский и Казанский украшают оригинальные арт-объекты.

"Подчеркнули установкой арт-объектов историческую составляющую музея-заповедника этих садов, также обновили полностью дорожки. У нас покрытие используется как бетонная плитка, так и гранитный отсев в исторических зонах парка. Даже мы сохраняем в некоторых зонах и исторический булыжник," – отметил Демид Коростелев, заместитель директора ГКУ "УКРиС" Департамента капитального ремонта города Москвы.

Модернизировали и Соколиный двор. Музейная экспозиция стала интерактивной, а у пернатых появились новые просторные вольеры. Сейчас здесь живут три сокола, канюк, филин и ворон. У каждой птицы свой характер.

Благоустройство Коломенского продолжается. Специалисты приступили к третьему этапу. И строители гостям не мешают. Только в прошлом году музей-заповедник посетили более 8 миллионов человек.