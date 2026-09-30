Наташа Королева со слезами на глазах выступила на прощании с Соседовым: "Наверное, Богу нужны хорошие люди"

В Москве проходит церемония прощания с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Отдать последнюю дань уважения журналисту пришли многие отечественные знаменитости.

Так, одной из первых приехала Ирина Шведова, назвавшая Соседова "необыкновенным, чистым и возвышенным человеком". Ксения Георгиади не смогла сдержать слез. "В это невозможно поверить. Страшный сон какой-то", - заявила она. Наталия Гулькина призналась, что до сих пор не может прийти в себя.

Наташа Королева, работавшая с Соседовым на шоу "Суперстар", отметила его честность и готовность говорить то, что думает, назвав смерть нелепой, передает "МК". "Наверное, Богу нужны хорошие люди", - заключила певица со слезами на глазах.

Напомним, Сергей Соседов скончался 23 сентября. Ему было 58 лет. Музыкальный критик умер в Якутии, куда приехал по работе. Поначалу говорилось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, однако позже появились ужасающие подробности.

Чтобы установить причину смерти, было проведено вскрытие. Патологоанатомы объявили, что Соседов при падении с лестницы ударился затылком, получил перелом основания черепа, который привел к кровоизлиянию и отеку головного мозга.

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