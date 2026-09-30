Реставраторы восстанавливают дверные полотна станции метро "Аэропорт"

Самый красивый и уютный "Аэропорт" в сердце столицы. Пассажиров каждый день - масса. Вот только самолёты отсюда не взлетают. Станция метро "Аэропорт" - одна из самых востребованных. До 30 тысяч поездок в сутки. Люди бегут, спешат, и мало кто задумывается о том, какую большую роль эта станция сыграла в жизни Москвы.

Её открыли в сентябре 38-го, назвав в честь находящегося рядом аэродрома имени Фрунзе. Во время Великой Отечественной она спасла жизни многих людей - использовалась как бомбоубежище. В 50-х здесь установили изящные входные группы: дубовые двери, арки и декоративные элементы. Работа была первоклассная. Но с тех пор их не реставрировали. В метрополитене решили: настало время обновления. Бережно разобрали и отвезли в мастерскую.

Эта мастерская открылась в 2021-м, собрав лучших реставраторов со всей страны. Они уже вдохнули жизнь в легендарные станции метро: Новослободскую, Смоленскую, Рижскую. Работают бережно, стараясь сохранить все исторические детали. И удаляя помехи.

В мастерской работают с утра до вечера. План расписан четко. Дефектов - масса: трещины, расслоение, механические повреждения и просто загрязнение.

"Это дверное полотно зимнего ряда со станции "Аэропорт". Сейчас на данный момент демонтированы штапики, демонтированы стекла. Сейчас штапики идут на удаление загрязнений. После того, как мы уже все это отчистим, отмоем, убирается весь слой лака и, соответственно, принимаем решение по восстановлению всех элементов", - рассказал Андрей Горин, старший руководитель проекта участка реставрации художественных изделий и декоративных предметов Центра реставрации Московского метрополитена.

Самое удивительное, что мастера к этим элементам относятся как к родным. Благодаря им они вписывают собственные имена в историю.

Оконные проемы, деревянные арки и стекла отреставрируют с максимальной точностью. Задача специалистов - восстановить целостный ансамбль. На радость москвичей и гостей столицы. Всё-таки само название "Аэропорт" обязывает к самому высокому качеству в лучшем метрополитене мира.