В Москве появился "Папский клуб": в чем его идея и как вступить

Территория настоящих мужчин! В Москве появился клуб, куда молодые отцы приходят вместе с детьми. Не просто проводят время, но ещё и делятся опытом в воспитании и получают друг у друга поддержку. Идея такого сообщества родилась в соцсетях, но долго на просторах интернета не задержалась - быстро вышла в режим офлайн. Почему? И как вступить в "Папский клуб"?

Каждого пришедшего Соломон Гольденберг встречает как старого друга. Хотя многих видит впервые, но точно знает - здесь собрались свои. Блогер заметил, что современные папы всё реже выбираются с детьми на площадку, а мамы от этого выматываются до предела. Тогда он создал "Папский клуб". Теперь по выходным здесь собираются десятки отцов. Правило простое: без мам, без нянь, только отцы и дети.

"Цель собрать именно вовлеченных ответственных пап, которые и так любят проводить время с детьми, много это делают, просто чтобы собираться вместе на основе этой простой ценности", - отметил Соломон Гольденберг, блогер основатель "Папского клуба".

Идея родилась из обычной мужской тоски по общению. Друзья разъехались, графики не совпадают — Соломон создал чат. Сейчас там уже больше 900 человек. И это только начало. Встречаются в центре Москвы — чтобы никому не было удобно, а значит все были равны. Мамы, если и приходят, то только понаблюдать со стороны. В центре событий - только отцы, дети и полное равноправие перед лицом несъеденной каши и вечного желания залипнуть в телефон.

Реакция мам — от восторга до скепсиса. Одни приводят мужей за руку буквально как в детский сад. Другие — пожимают плечами. Но восторженных всё-таки большинство. В комментариях под постом Соломона женщины пишут: настоящие отцы в стране не перевелись, их просто нужно было найти и собрать в одном месте.

Здесь нет героизма, говорят участники. И это даже не обязанность — проводить время с детьми. Это просто любовь. Которая проявляется через заботу о жене и ребёнке. Среди этих мужчин — и те, кто ушёл в декрет вместо супруги, и отцы - одиночки, и те, кто впервые держит на руках младенца. Страхи уходят, когда понимаешь - ты не один.

Цель проекта — не просто собрать отцов, а разрушить миф, что нежность и забота — это не мужское. И, судя по тому, как дети обнимают своих пап на этой площадке, у них это успешно получается.