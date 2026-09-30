Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что контакты с американскими спецслужбами сохраняются.

Как рассказал в среду, 30 сентября, журналист Александр Юнашев в своем "Макс"-канале, комментарий относительно взаимодействия СВР и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) прозвучал накануне первого пленарного заседания Государственной думы девятого созыва.

Сергей Нарышкин на вопрос о контактах с коллегами из ЦРУ ответил фразой "Хорошие, хорошие" и многозначительной улыбкой. Вдаваться в подробности глава СВР не стал.

За месяц до этого в Москве побывал директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Этот визит стал неожиданностью для многих западных стран, которые начали строить догадки относительно целей поездки Рэтклиффа в российскую столицу. При этом в Кремле подчеркивали, что у российского лидера Владимира Путина изначально не было намерений встречаться с главой американской спецслужбы.

Обозреватель международной медиагруппы "Россия Сегодня" Ростислав Ищенко предположил, что этот визит вряд ли имел отношение к урегулированию украинского кризиса: "Директор ЦРУ вряд ли прилетал проталкивать какие-то условия мира. Наши бывшие европейские друзья совершенно не настроены урегулировать ситуацию вокруг Украины".