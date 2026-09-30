Минтруд предложил выдавать пенсии с помощью "Макс"

Министерство труда и социальной защиты предлагает предусмотреть для россиян возможность получать пенсию в почтовом отделении при предъявлении цифрового удостоверения в мессенджере "Макс".

Как рассказали в пресс-службе Минтруда, граждане старшего возраста, в случае одобрения соответствующего положения, могут подтверждать право на получение различных скидок и льгот без лишних документов — с одним лишь QR-кодом в мессенджере "Макс".

Статс-секретарь — заместитель министра труда и соцзащиты Андрей Пудов подчеркнул, что в таком случае "не обязательно будет держать под рукой паспорт и возвращаться домой, если его забыл" (цитата по "Интерфаксу").

Функционал российского национального мессенджера постоянно расширяется. Так, Министерство здравоохранения разрешило врачам оценивать состояние пациента и закрывать больничный лист через "Макс", если дистанционно будет подтверждено, что трудовые функции восстановлены.

Тем временем кабмин разрешил подтверждать учетную запись на портале "Госуслуги" в салонах операторов связи. В Минцифры пояснили, что это расширит возможности для пользователей, особенно в населенных пунктах, где рядом нет многофункциональных центров (МФЦ) или банков, предоставляющих услугу по подтверждению учетной записи.