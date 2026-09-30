Азиза явилась на прощание с Соседовым: певица сильно сдала

Отечественные знаменитости пришли на церемонию прощания с Сергеем Соседовым. Музыкальный критик трагически умер в возрасте 58 лет.

Эдгард Запашный, Наталья Штурм, Вадим Такменев, Александр Песков, Наташа Королева, Игорь Наджиев, Сергей Челобанов и многие другие явились отдать последнюю дань уважения Сергею Соседову. Особое внимание привлекла известная певица Азиза.

Артистка выступила с прощальным словом, ее свежие фотографии немедленно появились в Сети. Интернет-комментаторы прокомментировали снимки. Так, многие отметили, что Азиза "сильно сдала". Особо наблюдательные фанаты обратили внимание на "мешки под глазами" и "обвисшую кожу на лице". Другие, впрочем, похвалили певицу за естественный вид и напомнили, что ей уже 62 года.

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Многие поклонники не исключают, что Азиза сдала на фоне переживаний из-за расставания с молодым мужем. Летом певица объявила о разводе с итальянским ресторатором Алессандро Лортэ, который младше нее на 19 лет. Отношения развивались так стремительно, что влюбленные оформили отношения через несколько месяцев после знакомства. Пара поженилась в 2021 году.

Однако лодка любви разбилась о быт. Молодой муж постоянно мотался в Италию, а Азиза ждала его в Москве. Певица не сопровождала супруга. Ее удручала долгая дорога со стыковками, самолетами и сменой транспорта. А последний визит Лортэ в Италию и вовсе сильно затянулся. С 2022 года Азиза не видела мужа. В итоге артистка решила оформить развод.

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