"Это аномалия!" Во время похорон Сергея Соседова произошло необъяснимое

Сергей Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри, куда приехал, чтобы возглавить жюри конкурса красоты. Музыкальный критик упал на лестнице в отеле, в результате — перелом черепа и кровоизлияние в мозг.

Близким журналиста понадобилось несколько дней, чтобы оформить все документы для транспортировки тела в Москву. Поздно вечером 28 сентября Сергея привезли домой, а 30 сентября с журналистом прощались на Троекуровском кладбище.

Черный гроб установили в центре траурного зала, вокруг — белоснежные розы. Рядом сидели самые близкие люди Сергея, и, конечно, его мама. Антонину Петровну на Троекуровском привели под руки. 90-летняя женщина почернела и сгорбилась от горя. Сын всю свою жизнь прожил с ней, а в злополучную поездку Антонина Петровна просила его не ехать, материнское сердце чувствовало неладное. В тяжелый день Соседову поддерживает старший сын и внуки.

Как выяснилось на траурной церемонии, Сергей ушел из жизни в день рождения своего отца, а хоронили его в День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. "Он всем нам, артистам, дарил веру, надежду и любовь", — плакала у гроба журналиста певица Ирина Шведова. Для неё, как и для многих звёзд, уход Соседова стал личной трагедией.

Многие пришедшие отдать дать уважения Соседову отметили необъяснимое явление — погода в Москве неожиданно наладилась в день похорон Сергея. Серые тяжелые тучи ушли, с самого утра светило солнце, а воздух прогрелся до почти летних 17 градусов.

"Для середины осени — это аномалия. Многие в этом узрели Божий знак и последний привет от Сергея Васильевича", — заявил светский обозреватель Феликс Грозданов в своей колонке в газете Metro.

"Он был светлый, солнечный человек, и поэтому сегодня всем нам подарил солнце", — согласился с журналистом выпускник телепроекта "Фабрика звёзд" Константин Легостаев.

После прощания на Троекуровском гроб с телом Соседова погрузили в катафалк. Похоронят самого известного музыкального критика страны на Перепечинском кладбище недалеко от аэропорта Шереметьево. Сергей упокоится рядом с отцом — такова была воля его мамы. Церемонию погребения решено сделать закрытой для камер.