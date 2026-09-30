Кремль опроверг обсуждение сделки с США: "У нас нет политзаключенных"

Москва не обсуждала с Вашингтоном смягчение американских санкций в обмен на освобождение некоторых заключенных. Соответствующие публикации западных журналистов опроверг в среду, 30 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По утверждению издания The Atlantic, президент Соединенных Штатов изучает вероятность сделки с Россией: ослабление рестрикций в обмен на ряд шагов российской стороны, включая освобождение из заключения и отказ от преследования определенных лиц. Авторы публикации называли их политическими заключенными.

Представитель Кремля опроверг обсуждение подобной возможности, подчеркнув, что "в такой постановке, собственно, она и не могла обсуждаться, потому что мы категорически отрицаем наличие каких-либо политических заключенных".

При этом Песков отметил, говоря про прежние различные обмены, что "наши специальные службы продолжают регулярные контакты на этот счет" (цитата по РИА Новости).

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что американского лидера Дональда Трампа очень волнуют вопросы "заложников" или "политзаключенных", как их называют в Соединенных Штатах. Белорусский политик подчеркивал, что указанные люди осуждены не по политическим статьям — их попросту нет в Уголовном кодексе Беларуси.