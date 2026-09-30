В России неоднократно слышали заявления из Польши и из других европейских стран о блокаде Калининграда. Об этом напомнил в среду, 30 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, это "достаточно оголтелые заявления". Однако российские дипломаты пытаются напомнить "горячим головам" в Европе про "наши установочные документы на этот счет" (цитаты по ТАСС).

Так Дмитрий Песков оценил заявление российского посольства в Ирландии о том, что в случае угрозы Калининградской области Россия будет использовать все имеющиеся в ее арсенале средства защиты и обороны, вплоть до ядерного оружия.

До того российское посольство в Бельгии подчеркивало, что безответственный курс Североатлантического альянса в отношении Калининградской области повышает риски прямого вооруженного столкновения между Россией и НАТО.

Член думского комитета по обороне Андрей Колесник отмечал, что самолеты-разведчики НАТО постоянно облетают границы Калининградской области, поскольку побаиваются оборонительной мощи региона. По мнению парламентария, "боятся — значит, уважают", а также понимают, что "вся матушка Россия всей мощью навалится на того, кто хотя бы посмеет косо взглянуть на Калининградскую область".