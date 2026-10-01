Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Овны

Не торопитесь ставить точку там, где ситуация еще может измениться. Выслушайте чужие аргументы - сегодня среди них может оказаться именно тот, которого вам не хватало.

Тельцы

Добавьте в этот осенний день немного тепла: встреча с близким человеком или простой знак внимания заметно улучшат настроение. Венера в Скорпионе напоминает, что искренние чувства важнее красивых слов.

Близнецы

Луна в вашем знаке подталкивает к творчеству и новым увлечениям. Попробуйте то, на что раньше не хватало времени: рисование, музыка или небольшая собственная идея могут неожиданно увлечь.

Раки

Вечером постарайтесь собрать близких вместе хотя бы за чашкой чая. Спокойный разговор поможет узнать, что волнует домашних, и решить вопрос, который давно откладывался.

Львы

Важную встречу или разговор лучше не проводить экспромтом. Заранее соберите факты и продумайте основные аргументы - тогда ваш природный талант убеждать сработает особенно хорошо.

Девы

Проверьте расходы за последние недели и найдите хотя бы одну статью, на которой можно безболезненно сэкономить. Небольшая финансовая дисциплина сейчас даст больше пользы, чем погоня за случайными скидками.

Весы

Солнце в вашем знаке помогает сохранять равновесие, но обещать лишнего все равно не стоит. Сначала оцените свои силы и время, а уже потом соглашайтесь на новые дела.

Скорпионы

Меркурий и Венера в вашем знаке делают вас особенно восприимчивыми к деталям и чужим словам. Не спешите сразу делиться своими выводами - некоторые мысли полезно немного подержать при себе.

Стрельцы

День обещает много общения: друзья, коллеги и знакомые могут подкинуть интересную информацию. Не просто поддерживайте разговор, а задавайте вопросы - сегодня так можно узнать действительно полезные вещи.

Козероги

Посмотрите на свои рабочие результаты за последние месяцы и отметьте то, чем действительно можете гордиться. Заодно выберите один навык, который стоит подтянуть до конца года.

Водолеи

Новая информация способна неожиданно поменять ваши планы. Хорошая книга, лекция или разговор со знающим человеком могут подсказать направление, о котором вы раньше даже не думали.

Рыбы

Финансовые предложения сегодня лучше оценивать без спешки. Если обещанная выгода выглядит слишком заманчиво, возьмите время на проверку деталей и только потом принимайте решение.