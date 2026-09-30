Журналисты по-скотски поступили с мамой Сергея Соседова на похоронах

Сергей Соседов умер 23 сентября в Якутии, куда приехал, чтобы возглавить жюри конкурса красоты. Ему было 58 лет. Музыкальный критик упал на лестнице в отеле, в результате — перелом черепа и кровоизлияние в мозг.

30 сентября с журналистом простились на Троекуровском кладбище. Его старенькую маму привели на панихиду под руки. Антонину Петровну сопровождали старший сын и невестка. Когда 88-летняя женщина появилась у траурного зала, журналисты окружили ее плотным кольцом, все старались снять, как почерневшая от горя женщина плачет по любимому сыну.

Репортеров пришлось расталкивать, ведь они не давали Антонине Петровне пройти к гробу Сергея. "Журналисты атаковали старенькую маму Сергея Соседова, пытаясь снять горе и слезы 88-летнего человека…" — поделился друг музыкального критика, светский обозреватель Феликс Грозданов.

Он опубликовал на своей странице в соцсети кадры, на который показал, как папарацци набросились на пенсионерку. Феликс осудил коллег. К нему присоединились пользователи Сети, оставившие комментарии под видео.

"Господи, она и так еле идет! Пожалейте бедную женщину, дайте ей скорбеть без публики и камер!"; "Позорище, отойдите от людей. Мамочка держись, много людей с Вами переживают"; "Ни стыда ни совести! У матери горе, страшное горе! Она потеряла сына, она сама глубоко пожилая женщина. Зачем же вы эти камеры ей прям в лицо пихаете?! Что вы там хотите снять? Она еле идет, точнее ее ведут. Ну, это дно"; "Скотское поведение журналистов!" — возмущаются россияне.

Напомним, что после прощания на Троекуровском гроб с телом Соседова увезли на Перепечинское кладбище, которое расположено недалеко от аэропорта Шереметьево. Сергей упокоится рядом с отцом — такова была воля его мамы. Церемонию погребения решено сделать закрытой для камер.