Путин назвал праведной борьбу русских людей за свободу и справедливость

Владимир Путин 30 сентября выступил перед депутатами Госдумы IX созыва, передает ТАСС.

Президент назвал праведной борьбу русских людей, в том числе Донбасса и Новороссии, за свободу и справедливость.

Выбор жителей Донбасса и Новороссии воссоединиться с Россией был предельно ясным, четким и законным, подчеркнул глава государства.

Также российский лидер отметил, что депутаты Госдумы - ветераны СВО доказали на поле боя свою безусловную преданность Родине. И выразил уверенность в том, что удастся на многие поколения вперед обеспечить надежные гарантии безопасности и суверенитета России.

По поводу экономики президент сказал, что нужно дать новый импульс инвестиционному циклу в России. Сохраняя макроэкономическую стабильность, следует, в частности, полностью выполнить социальные обязательства.

30 сентября проходит первое пленарное заседание Госдумы IX созыва. Депутаты избирают председателя Госдумы и его заместителей, формируют счетную и временные комиссии, регистрируют новые составы фракций и утверждают структуру комитетов. В новом созыве создано 34 комитета, их руководителей уже утвердили.