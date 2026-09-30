Путин назвал главную задачу российских властей

В фокусе внимания российских властей всегда должно оставаться повышение уровня и качества жизни граждан. Об этом напомнил глава государства Владимир Путин, выступая в среду, 30 сентября, перед избранными депутатами Государственной думы.

Среди задач, которые предстоит решать депутатам Госдумы, российский лидер назвал повышение благосостояния российских семей и вопросы демографии. Также Владимир Путин изъявил убежденность в том, что удастся на многие поколения вперед обеспечить надежные гарантии безопасности и суверенитета России.

Президент выразил надежду на то, что в новом созыве Госдумы ключевые решения, определяющие судьбу страны и народа, будут приниматься при солидарной поддержке всех парламентских партий.

Пожелав парламентариям плодотворной работы, Владимир Путин подчеркнул, что все мы являемся соратниками в стремлении к успеху, безопасности и процветанию нашего Отечества.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, сохранивший место спикера и в палате девятого созыва, подчеркивал: пережить фазу конфликтов, турбулентности и напряженности смогут только государства с высокой консолидацией общества, объединенного целью защитить страну и ее суверенитет.

Владимир Путин напоминал, что перед Россией по-прежнему стоят амбициозные задачи — это требование времени и запрос граждан. Повестка кабмина нацелена на ощутимые позитивные изменения в жизни россиян, однако важно помнить, что добиться успеха в реализации этих задач возможно только при полной отдаче сил.