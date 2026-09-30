Платформа согласий и база мошенников: представлен третий пакет антимошеннических мер

Министерство цифрового развития России разработало третий комплекс мер противодействия мошенникам.

В частности, предлагается создать на портале "Госуслуги" единую платформу согласий — она будет содержать сведения обо всех согласиях гражданина на обработку персональных данных, которые он когда-либо предоставлял онлайн и офлайн. Предусмотрена опция обращения в компетентные органы, если пользователь заметит нарушение.

Также Минцифры предложило открыть единую базу участников мошеннических схем в рамках ГИС "Антифрод".

В случае принятия нового пакета антимошеннических мер распространять сим-карты смогут только прямые дилеры, будет запрещена продажа предоплаченных "симок" — операторы связи смогут реализовывать карты только с нулевым балансом, сообщает ТАСС.

Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД рассказали, что мошенники распространяют под видом бесплатного VPN* банковский троян и загрузчик дополнительного вредоносного программного обеспечения.

По-прежнему в ходу оформление кредитов на других граждан без их ведома и согласия — для этого используются персональные данные, незаконно попавшие к мошенникам. Банк России объяснил, что предпринять и к кому обращаться людям, угодившим в эту ловушку.

* реклама таких сервисов запрещена в России