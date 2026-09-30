Больной раком Лерчек стало хуже: пытается улыбаться, но глаза грустные и усталые

Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, борется с раком желудка. Страшный диагноз многодетная мама узнала в феврале. Болезнь уже перешла в четвертую стадию и распространилась по всему организму.

Однако блогер всем своим видом показывает, что не намерена сдаваться. Валерия занимается в зале, ходит в бассейн и посещает светские мероприятия. Но обмануть болезнь у Чекалиной не выходит. Рак постепенно разрушает ее организм.

Недавно Лерчек стало хуже. Она начала жаловаться на жуткие боли в спине, из-за которых не может ходить. Возлюбленный буквально носит ее на руках. Чекалиной сделали блокаду, но лучше не стало. Теперь на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Лерчек сообщила о госпитализации.

Ей будут делать новую процедуру, связанную с токами, которые направят на болезненные участки в спине. Пока же, отметила Валерия, она находится под воздействием сильнейших болеутоляющих. Рядом с ней ее избранник Луис Сквиччиарини. Он выразил надежду, что лечение наконец поможет, и они смогут начать танцевать.

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Многочисленные поклонники выразили надежду на скорое улучшение состояние Лерчек. Особо наблюдательные фанаты обратили внимание, что хоть блогер и улыбается, но глаза у нее "грустные и усталые". Очевидно, сделали вывод интернет-пользователи, борьба со смертельно опасным недугом тяжело дается Чекалиной.

Ранее в близком окружении блогера рассказали, что она будет лечиться до конца жизни. "Валерия будет проходить таргетную терапию пожизненно каждые три недели или до наступления непереносимости токсичности, а также иммунную терапию каждые две недели", - сообщил знакомый с ситуацией человек.

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