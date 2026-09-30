Путин объяснил, почему Россия не может клянчить подачки

Россия, в отличие от ряда других стран, не может "бегать по всему миру, унизительно клянчить подачки с протянутой рукой". На это указал в среду, 30 сентября, глава государства Владимир Путин.

Выступая перед депутатами Государственной думы девятого созыва, президент подчеркнул, что выпрашивать подачки у кого-то по примеру некоторых — "не будем показывать пальцем" — Россия не станет не только потому, что это унизительно и "нам никто не подаст — мы это хорошо знаем".

Владимир Путин заявил, что в подачках Россия не нуждается: "Самое главное — нам этого не нужно". Состояние российской экономики и финансовой системы можно охарактеризовать как уверенное, главное — не допускать ошибок, цитирует российского лидера РИА Новости.

Ранее Владимир Путин отмечал, что наша страна больше не бензоколонка для Европы — экономика России претерпевает позитивные структурные изменения, поэтому "теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить".

Тем временем Минфин подготовил законодательные предложения для бесперебойного исполнения бюджетных обязательств независимо от внешних факторов. Глава ведомства Антон Силуанов пояснил: изменились макроэкономические условия, а ресурсы важно сосредоточить на приоритетных направлениях.