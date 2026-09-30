Минздрав зарегистрировал российскую вакцину от аллергии

Министерство здравоохранения России зарегистрировало российскую аллерговакцину "Аллергарда". Об этом стало известно в среду, 30 сентября.

Как уточняет ведомство, препарат предназначается для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного сенсибилизацией к пыльце березы, и сопутствующей перекрестной пищевой аллергии.

Тем временем заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии ВолгГМУ, профессор, доктор медицинских наук Элеонора Белан, которую цитирует РИА Новости, объяснила, как отличить аллергию от похожих реакций. Эксперт подчеркнула: важным признаком истинной аллергии является развитие реакции от незначительной дозы аллергена, повторяемость реакции, а также очевидный эффект от исключения виновного продукта из рациона.

Если выявляется зависимость реакции от количества продукта — то есть чем больше съел, тем сильнее высыпания — тогда речь идет не об аллергии, а о других состояниях, например, о пищевой непереносимости.

Ранее молекулярной медицины вуза, аллерголог-иммунолог Ксения Рябова рассказала, что Сеченовский университет разрабатывает первые вакцины от аллергии на кошек и собак. Наряду с этим создана система "Аллергочип РФ" и тест, позволяющий выявить повышенную индивидуальную чувствительность к более чем 120 аллергена.