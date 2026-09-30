В день похорон Соседова огласили чудовищную версию его смерти: упал не сам

Сергей Соседов умер 23 сентября в Якутии, куда приехал по работе. Ему было 58 лет. В первых сообщениях о трагедии говорилось, что причиной смерти музыкального критика стал оторвавшийся тромб, однако позже появились данные, что журналист упал на лестнице в отеле, в результате — перелом черепа и кровоизлияние в мозг.

30 сентября с Сергеем простились на Троекуровском кладбище. После панихиды гроб с телом Соседова увезли на Перепечинское кладбище, которое расположено недалеко от аэропорта Шереметьево. Журналист упокоится рядом с отцом — такова была воля его мамы.

В день похорон Соседова Леонид Дзюник заявил, что не верит в версию о том, что музыкальный критик был один на лестнице, когда упал. Продюсер обратил внимание, что описания случившегося и причина смерти несколько раз менялись, что вызывает вопросы.

"Понимаете, всё очень разнится. Кто-то говорит, что он со ступенек упал, кто-то — просто на площадке упал. Директор гостиницы вообще сказал, что он вышел покурить и вернулся обратно, и это тромб. Его увезли в больницу в Нерюнгри. Если бы это случилось в Москве, то, наверное, было бы как-то всё по-другому", — рассуждает Дзюник.

По словам Леонида, Сергей нажил немало врагов среди знаменитостей, которых публично критиковал. Среди них Дзюник назвал одну очень влиятельную фамилию: Пугачева.