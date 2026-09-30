Власти ДНР решили раздать земельные участки ветеранам СВО

Переехавшие в Донецкую Народную Республику ветераны специальной военной операции получат земельные участки. Это часть проекта "Донбасс – своя земля", сообщил глава региона Денис Пушилин во время прямой линии с населением ДНР.

Пушили уточнил, что планируется выдавать участки в размере 15-20 соток. На обустройство участка будет доступна ипотека под 2%.

Глава ДНР подчеркнул, что действует целая программа. Она предполагает выдачу земли тем военнослужащим, которые решили связать свою судьбу уже после окончания боевых действий с Донбассом. Пушилин отметил, что проект действует в том числе и для действующих военнослужащих, передает ТАСС.