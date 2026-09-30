Собянин: В этом году диагностические поезда метро преодолели более 26 тыс. км

Сергей Собянин рассказал в посте в Мах, что в этом году диагностические поезда метро преодолели свыше 26 тысяч километров по тоннелям подземки.

Как уточнил мэр, составы проверяли все 17 линий, служебно-соединительные ветви и электродепо. Обследовали они и первый участок Рублёво-Архангельской линии, запущенный 5 сентября.

Проверки корректной работы инфраструктуры метро проводятся регулярно. Безопасность и комфорт пассажиров - главный приоритет Московского метрополитена, подчеркнул глава города.

Подробности - в посте.