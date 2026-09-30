Кабмин анонсировал меры против нападений медведей на россиян

Проблема нападений медведей на людей в России дошла до федерального правительства — кабмин готовит соответствующие меры. Об этом рассказал в среду, 30 сентября, вице-премьер Дмитрий Патрушев.

По подсчетам РИА Новости, с весны до 29 сентября 2026 года по меньшей мере 22 жителя российских регионов стали жертвами нападения бурых медведей. Агрессивность животных специалисты объясняют нехваткой еды в естественных условиях и с доступностью пищевых отходов возле населенных пунктов.

Поскольку эксперты отмечают и резкое увеличение количества бурых медведей, власти предпринимают меры по регулированию численности этих животных. Как рассказал Дмитрий Патрушев, кабмин составит список регионов, которым выделят на соответствующие мероприятия дополнительное финансирование.

Тем временем кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров предположил, что в подмосковных лесах могут обитать около 80 бурых медведей. Половина из них — постоянные обитатели региона, еще столько же заходят из Тверской, Смоленской и Калужской областей.

Ранее эксперты рассказали, как себя вести при встрече с медведем. Пытаться убежать бесполезно: зверь бегает быстрее человека. Однако можно попробовать ввести косолапого в заблуждение и "сделать себя больше, выше медведя" при помощи подручных средств, например, подняв вверх палку или рюкзак. Можно кричать — медведи не любят громких звуков.