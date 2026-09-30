Врачи откачивают 90-летнюю маму Сергея Соседова: едва не рухнула у могилы сына

Сергей Соседов умер 23 сентября в Якутии, куда прилетел в командировку. Музыкальному критику было 58 лет. Причиной смерти журналиста стал несчастный случай: упал на лестнице в отеле, в результате — перелом черепа и кровоизлияние в мозг.

30 сентября с Сергеем простились на Троекуровском кладбище. После панихиды гроб с телом Соседова увезли в Подмосковье. Похороны состоялись на Перепечинском кладбище, которое расположено недалеко от аэропорта Шереметьево. Журналист упокоился рядом с отцом — такова была воля его мамы.

Церемонию погребения было решено сделать закрытой для камер, но корреспондент "СтарХита" смог снять несколько кадров. По его словам, мама Соседова Антонина Петровна стойко держалась всю официальную часть панихиды, но у могилы ей стало плохо. Пожилая женщина не выдержала момента, когда гроб стали закрывать, чтобы опустить тело Сергея в землю.

Рядом дежурил врач, который бросился откачивать пенсионерку. "Антонине Петровне стало плохо, когда стали закапывать гроб. Подошел врач, накапал ей успокоительного. Стали измерять давление, она сидит и плачет", — передает корреспондент "СтарХита" с кладбища.