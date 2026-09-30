США предупредили ЕС об опасности перехода на европейское оружие

Стремление Евросоюза оказать поддержку своей военной промышленности чревато отчуждением союзников. Переход армий на европейское оружие приведет к фрагментации трансатлантической оборонно-промышленной базы, заявил посол США при ЕС Эндрю Паздер.

Как сообщает Euronews, Еврокомиссия и страны ЕС продвигают меры, которые должны увеличить долю оружия европейского производства в оборонных закупках. Таким образом сокращается зависимость армий европейских стран от американских поставок. Однако Пентагон выступает против такого подхода, требуя от европейских союзников по НАТО больше тратить на собственную оборону.

Европейская программа ЕС SAFE предусматривает до 150 миллиардов евро на оборонные закупки. Доля компонентов из третьих стран ограничена 35%. Вашингтон предлагает вместо принципа "сделано в Европе" перейти к "сделано в НАТО" – это сохранит доступ американских производителей к европейским контрактам.