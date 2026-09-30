Путин призвал депутатов ГД выполнить все обязательства перед россиянами. Главное из выступления президента

Заседания Государственной думы всегда начинаются строго в назначенное время. И лишь сегодня депутаты позволили себе маленькую задержку - всего две минуты. Это время потребовалось, чтобы парламентарии расселись по местам. Ведь состав нижней палаты обновился на 40 процентов. В Государственной думе - 184 новых депутата.

Девятый созыв парламента начинает работу без раскачки. По указу президента первое заседание - всего через 5 дней после подведения итогов выборов. В первые же три часа заседания на альтернативной основе был избран председатель Госдумы - им стал Вячеслав Володин - и 11 его заместителей. Назначены руководители 34 комитетов.

Законотворческая работа начнется уже завтра, а сегодня на Охотный ряд приехал Владимир Путин. От главы государства - слова поздравления и напутствия депутатам.

Путин: "Это серьезная, большая работа – но это, я сейчас об этом скажу, конечно, огромная ответственность перед людьми, с которыми вы встречались и которые за вас голосовали. Избиратели России доверили именно вам работать, представлять их интересы в Государственной думе девятого созыва. Ее первое заседание проходит в особенный день: ровно четыре года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации, вернулись в состав большой России".

Впервые в составе нижней палаты - депутаты от четырех исторических регионов.

Путин: Давайте поприветствуем наших, ваших коллег и их избирателей, которые пришли на участки для голосования, не испугались обстрелов и угроз, подтвердили свой исторический выбор и вновь доказали, что наш народ не сломить и не запугать никому".

Также в зале заседаний - и депутаты-участники спецоперации. В новом составе Госдумы их уже 55. 48 избрались впервые. Большинство - выпускники и участники президентской программы "Время героев". 41 - члены партии "Единая Россия".

Владимир Сайбель, депутат Госдумы, герой России, ветеран специальной военной операции: "Наказов было очень большое количество. И я бы их систематизировал, сгруппировал по направлениям. Это вопросы развития кадровой политики в отношении участников спецоперации. Вопросы социального характера, особенно в отношении ребят, кто получил тяжелые ранения. В каждом конкретном случае нужны были конкретные решения. И в целом эти проблемы озвучены уже в народной программе "Единой России". А этих предложений, если в целом не только по вопросам участников СВО, - их там более трех с половиной миллионов".

Выступая в Госдуме, президент подчеркнул: депутаты предыдущего созыва уже сформировали систему мер помощи участникам СВО. Теперь эта работа должна быть продолжена. Один из ключевых вопросов этой осенней сессии - принятие федерального бюджета на предстоящие три года. Среди приоритетов - выполнение социальных обязательств, финансирование нацпроектов, решение демографических задач, поддержка семей. При этом бюджет должен быть сбалансированным и реалистичным.

Путин: "Прошу исключить вас любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, и это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Главное - не допускать никаких ошибок и подходить к решению задач в этих чрезвычайно важных сферах ответственно".

К ответственной и профессиональной работе Госдума готова. Ее новый состав пополнился специалистами в самых разных областях.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы: "В нынешнем составе стало больше профессионалов, которые прошли работу в федеральных органах исполнительной власти, правительства, в регионах, в других структурах, поэтому нам важно задействовать вот этот потенциал. Предлагаю независимо от партийной принадлежности делать все для развития нашей страны. Партий много, Родина - одна".

Депутаты прошлого созыва уже доказали - могут принимать консолидированные решения по самым важным вопросам. Этот опыт новая дума намерена использовать сполна.

Конституционное большинство в Госдуме девятого созыва - у "Единой России". 349 мандатов. Вместе с тем сохранен основополагающий принцип - все фракции представлены в руководящем составе палаты. Представители оппозиционных партий - 14 комитетов из 34.

Уже завтра Госдума приступит к рассмотрению проекта федерального бюджета и других законопроектов. Затем неделю депутаты проведут в регионах - еще раз сверят часы перед большой и напряженной работой.