Руки дрожат, голос срывается: в Сеть слили последнее видео сына Синди Кроуфорд перед смертью

Сын Синди Кроуфорд Пресли Гербер 20 сентября скончался от остановки сердца после передозировки. Многие годы манекенщик лечился от наркотической и алкогольной зависимости. Ему было 27 лет.

За несколько часов до смерти Пресли записал на мобильный телефон видео. На кадрах молодой человек одет в белую майку, черные брюки, глаза он прячет за очками. Судя по всему, к этому моменту Гербер уже принял запрещенный препарат. Его руки сильно дрожат, а голос срывается.

На видео сын Синди Кроуфорд показывает свои двухуровневые апартаменты в рехабе: спальню с двумя кроватями и ванной комнатой, красивую лестницу с коваными перилами, балкон и территорию двора. Манекенщик выглядит не лучшим образом, но в тот момент никто и предположить не мог, что через пару часов Пресли не станет.

Сейчас следствие проверяет все обстоятельства смерти Гербера. По предварительным данным, лечащий врач выдал манекенщику таблетки именно с тем веществом, в зависимости от которого был Пресли.

"Близкие друзья возмущены тем, что врач выписывал ему этот препарат, и считают, что медика следует привлечь к ответственности", — рассказал инсайдер американским журналистам.

На прошлой неделе тело Пресли кремировали. Похороны отложили на некоторое время. Родители собираются захоронить прах Гербера в семейном доме в Малибу и сейчас готовятся к траурной церемонии.