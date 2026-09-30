Судьба иностранных военных на украинской территории стала одной из тем традиционного брифинга официального представителя МИД России. Мария Захарова предупредила Запад: любые подразделения военнослужащих западных стран на Украине - законная военная цель для ВС России.

Кроме того, отметила Захарова, Украина давно превратилась в активного участника контрабанды продукции военного назначения. С ее территории расползается оружие, которое может практически беспрепятственно оказаться у злоумышленников в любой из европейских стран. Его вполне могут использовать против тех, на чьи деньги содержится коррумпированный нацистский режим Зеленского.

Ранее в МИД подчеркнули, что территория Украины используется странами НАТО как полигон. На нем обкатываются в реальных боевых условиях новые системы вооружений. Кроме того, это удобный способ для Запада воевать с Россией опосредованно, оставаясь при этом над основной схваткой.