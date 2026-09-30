Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище: фото могилы

Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри. Музыкальный критик прилетел в Якутию по работе, поднимался по лестнице в свой номер в отеле, но по неустановленной причине упал и получил серьезную травму. Журналиста сразу же госпитализировали, ему провели операцию, медики до последнего бились за жизнь Соседова, но не смогли его спасти.

Музыкальному критику было 58 лет. Причиной смерти журналиста судмедэксперты назвали перелом черепа и кровоизлияние в мозг.

30 сентября с Сергеем простились на Троекуровском кладбище. После панихиды гроб с телом Соседова увезли в Подмосковье. Покой журналист обрел на Перепечинском кладбище рядом с отцом.

Могила Сергея Соседова утонула в цветах. Близкие несли ему охапки роз, а те, кто не смог присутствовать лично, прислали огромные венки. Все цветы после погребения аккуратно уложили на могильный холмик.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Отметим, что в последний путь музыкального критика провожали коллеги и знаменитости, с которыми он дружил. На панихиду пришли Наталья Штурм, Азиза, Наташа Королева, Александр Песков и другие. 90-летняя мама Соседова Антонина Петровна едва держалась у гроба, рядом с ней были старший сын и невестка.