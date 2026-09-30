Устроивший поножовщину на рейсе Flydubai пилот арестован

Власти Саудовской Аравии арестовали пилота, напавшего с ножом на командира судна авиакомпании Flydubai. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, все пассажиры рейса вне опасности.

Тем временем компания Flydubai подтвердила информацию о конфликте между пилотами самолета, летевшего из Дубая в Тель-Авив. Борт подал сигнал тревоги и экстренно приземлился в саудовском Табуке, передает РИА Новости.

СМИ позже сообщили, что один из пилотов ранил второго ножом. Согласно последним сообщениям СМИ, пострадавший капитан - гражданин ОАЭ, нападавший второй пилот - гражданин Омана. Глава Минобороны Израиля назвал инцидент попыткой теракта с целью разбить самолет и убить всех пассажиров.