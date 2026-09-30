Путин напомнил избранным губернаторам об ответственности за развитие России

Успехов в предстоящей работе пожелал избранным главам российских регионов президент России. Владимир Путин поздравил их с победой на выборах. Российский лидер отметил, что выборы прошли в условиях конкуренции - за голоса избирателей боролись представители различных политических партий.

Путин напомнил избранным главам регионов об огромной ответственности, которая легла на их плечи. Это ответственность за развитие России, а также за укрепление государственности.

Глава государства подчеркнул, что свою эффективность доказали кадровые проекты для участников и ветеранов СВО. Среди этих проектов, в частности, федеральная программа "Время героев" и ее региональные аналоги. Они, безусловно, должны развиваться при активном содействии региональных властей, приводит слова президента РИА Новости.