Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили и обезвредили в ночь на четверг, 1 октября, 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, это произошло над территориями Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.

Укронацисты выбирают мишенями для своих атак мирное население и гражданские объекты, заведомо не связанные с армией. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что Антониу Гутерриш встревожен эскалацией конфликта на Украине и осуждает недавние атаки украинских беспилотников на регионы Российской Федерации.

В противодействии украинским дронам ВС России применяют новые виды оружия — в частности, особые лазерные установки. Президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал РИА Новости, что российское лазерное оружие показало высокую эффективность, ученые принимают самое активное участие в его совершенствовании.