Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Лейтенант Даниил Коваль с подчинёнными пробрались к вражеским позициям и, обезвредив минные заграждения, атаковали неприятеля. Группа Даниила выбила противника из опорника и удерживала рубеж до подхода основных сил.

Лейтенант Василий Деменко пресек переброску резервов ВСУ. В ходе штурма Василий обнаружил перемещение радикалов и дал команду подразделению открыть огонь. Застигнутый врасплох противник потерял до десяти боевиков, остальные – бежали.