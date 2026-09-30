Москвичей предупредили о финале бабьего лета

Финал "старого" бабьего лета в Московском регионе назначен на выходные. Уже 4 октября на столицу обрушатся первые заморозки, прогнозирует ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Погода в столичном регионе благодаря антициклону установилась малооблачная. В ночь на воскресенье температура воздуха опустится до нуля-минус трех градусов. Днем же воздух едва прогреется до плюс 9-12 градусов.

По словам эксперта, на этом старое бабье лето закончится. А на следующей неделе придет дождливая, но еще теплая осень.