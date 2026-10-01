Вооруженные силы России нанесли новые удары по украинским тылам. В Киеве поражены военные склады. В Одессе – дата-центр, работающий в интересах ВСУ. Сообщается также о взрывах в Чернигове и Харькове. Не дают врагу спуска и наши бойцы в зоне спецоперации.

В воздухе неприятеля громят расчеты войск беспилотных систем. Это Краснолиманское направление - операторы FPV-дронов берут БПЛА противника на таран и ликвидируют, не позволяя приблизиться к российским рубежам.

А это Харьковская область, где все больше сжимается кольцо окружения боевиков. По укрепленным позициям ВСУ работают самоходные пушки. Огонь "Гиацинтов" обеспечивает надежное прикрытие штурмовикам на переднем крае. На Добропольском участке фронта - под контролем артиллеристов каждый шаг противника, зажатого в котле. Позиции ВСУ - под постоянным обстрелом.