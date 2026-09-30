ВС России нанесли удар по судну с оружием для ВСУ

Российская армия продолжает наносить удары по инфраструктуре и объектам, которые используются ВСу. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, ВС России 30 сентября в результате удара беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря поразили сухогруз. Морское судно перевозило военные грузы, предназначенные для украинской армии.

Ранее в Минобороны заявили об освобождении российскими войсками еще трех населенных пунктов. Уточняется, что подразделения группировки войск "Север" на северо-востоке Харьковской области освободили Шабельное. В Сумской области освобождено Толстодубово, а в Запорожской области - Егоровка.